КНДР і Південна Корея обстріляли території одна одної

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі із посиланням на південнокорейське агентство новин Ренхап.

Як наголошується, інцидент стався після того, як активісти у Південній Кореї запустили в бік КНДР повітряні кулі з листівками.

7 жовтня південнокорейський військовий корабель і патрульний корабель КНДР обмінялися пострілами на спірному кордоні в Жовтому морі.

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