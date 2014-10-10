КНДР і Південна Корея обстріляли території одна одної
14:24, 10 жовтня 2014Світ
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Північна і Південна Кореї обстріляли з артилерії території одна одної.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі із посиланням на південнокорейське агентство новин Ренхап.
Як наголошується, інцидент стався після того, як активісти у Південній Кореї запустили в бік КНДР повітряні кулі з листівками.
7 жовтня південнокорейський військовий корабель і патрульний корабель КНДР обмінялися пострілами на спірному кордоні в Жовтому морі.
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