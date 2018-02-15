Австралійським політикам хочуть заборонити секс з колегами через скандал

Заступник прем'єр-міністра Австралії потрапив у секс-скандал, коли його коханка-колега завагітніла від нього.

Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл переглянув кодекс поведінки урядових міністрів і заборонив їм сексуальні відносини з їх співробітниками, оскільки він намагався стримати скандал, в який потрапив його заступник Барнабі Джойс.

Джойс, цього тижня приніс телевізійні вибачення своїй дружині і чотирьом дочкам після позашлюбного зв'язку зі своєю колишньою радницею по ЗМІ Віккі Кемпіон, яка стала причиною закінчення його 24-річного шлюбу, повідомляє Bloomberg. Заступник прем'єр-міністра, підтвердив, що Кемпіон вагітна. Він взяв відпустку на тиждень і опирається закликам піти у відставку.

Прагнучи поставити крапку в цьому питанні, Тернбулл сказав журналістам у четвер, що Джойс заподіяв «жахливу біль і приниження» своєї сім'ї і Кемпіон і зробив «шокуючу помилку».

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Прем'єр-міністр заявив, що міністерський кодекс буде оновлений, щоб заборонити міністрам «незалежно від того, одружені вони чи не одружені, вступати у сексуальні відносини зі своїми колегами».

Як повідомляв УНІАН, нещодавно прогримів секс-скандал, учасниками якої стали представники політичної верхівки Кремля. Заступник прем'єр-міністра РФ Сергій Приходько в Норвегії катався на яхті з олігархом Олегом Дерипаскою і жінками з екскорт-сервісу. Одна з дівчат ескорту Настя Рибка опублікувала книгу про спокушування мільярдера, в якій нібито описала спільний вояж з Дерипаскою і Приходько, змінивши їх прізвища.