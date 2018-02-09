Секс-вояж на яхті олігарха: Навальний представив нове гучне розслідування про "сірого кардинала" Кремля (відео)

Приходько в РФ називають "сірим кардиналом" - він все життя працював на держслужбі, був радником російського екс-президента Бориса Єльцина, глави РФ Володимира Путіна, а тепер очолює Апарат уряду і є заступником Медведєва.

Заступник прем'єр-міністра РФ Сергій Приходько в Норвегії катався на яхті з олігархом Олегом Дерипаскою і жінками з екскорт-сервісу.

Про це у своєму розслідуванні повідомив російський опозиційний політик Олексій Навальний.Викрити керівника апарату Медведєва у зв'язках з олігархом Навальному вдалося, завдяки дівчині з ескорту, який у свій час відвідав його офіс разом зі знімальною групою пропагандистів з Life News.

Дівчина Настя Рибка оголосила "секс-полювання" на опозиціонера. Вивчивши її сторінку в Instagram, команда Навального знайшла відео, на якому сама Рибка разом з Дерипаскою і Приходьком та іншими дівчатами подорожує на дорогій яхті.

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Приходько в РФ називають "сірим кардиналом" - він все життя працював на держслужбі, був радником російського екс-президента Бориса Єльцина, глави РФ Володимира Путіна, а тепер очолює Апарат уряду і є заступником Медведєва. Приходька вважають спеціалістом з міжнародних відносин.

Крім постів в соцмережах, Рибка опублікувала книгу про спокушування мільярдера, в якій нібито описала спільний вояж з Дерипаскою і Приходьком, змінивши їх прізвища. Дерипаска у неї названий Русланом Золотовим, а Приходько – "татом", вказує Навальний.

Останньому Рибка присвятила окрему главу, в якій розписала його біографію, яка точно співпадає з біографією Приходька.

У своїй книзі Рибка писала, що подорож відбулася в Гренландії в серпні 2016 року, проте аналіз її фото довів, що для вояжу Дерипаска і Приходька вибрали Норвегію. Про яхту мільярдера і його відпочинок писали і норвезькі ЗМІ.Навальний додав, що Дерипаска катав на своїй яхті чиновника найвищого рангу, оплатив його розваги і навіть переліт в Норвегії, що можна вважати хабарем Приходько.

Опозиціонер встановив, що до дати вояжу туди одночасно прилітали два приватних літака, обидва з яких належать Дерипасці.На публікацію розслідування Рибка вже відреагувала."Дякую, лялю. Мені в принципі було байдуже на тираж книги, але за турботу спасибі, приємно. До речі, ВВП (ініціали Володимира Путіна – Ред.) книгу вже читав", - написала вона в Instagram.

Як повідомлялося раніше, прізвище Дерипаски фігурувала у розслідуванні Associated Press про співпрацю штабу президента США Дональда Трампа з РФ. Журналісти повідомляли, що керівник штабу Пол Манафорт таємно працював на російського мільярдера, щоб просувати інтереси Путіна – ЗМІ

Манафорт таємно працював на російського мільярдера в інтересах уряду Володимира Путіна.

За інформацією видання, Манафорт начебто розробив амбітну політичну стратегію для Дерипаски, близького союзника Путіна, щоб підірвати антиросійську опозицію через колишні радянські республіки.

Відзначається, що американський політик зрештою підписав річний контракт строком до 2009 року, за яким він отримував від російського бізнесмена 10 мільйонів доларів в рік. Російський олігарх грубо прокоментував американському журналісту зв'язку з Манафортом Дерипаска звинувачення відкидав.