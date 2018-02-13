Повітряні сили США отримають стелс-бомбардувальники нового покоління

В той же час, американські збройні сили мають намір і надалі використовувати перевірені часом бомбардувальники B-52.

Військово-повітряні сили США готуються до консервації своїх бомбардувальників B-2 Spirit і B-1B Lancer у рамках підготовки до прийняття на озброєння стелс-бомбардувальника нового покоління - B-21 Raider.

Читайте такожСША модернізували свою найбільшу неядерну бомбу Як повідомляє Popular Mechanics, ВПС США планують закупити флот зі 100 нових бомбардувальників загальною вартістю близько 80 млрд доларів (у цю суму також входить вартість супутнього обладнання). Зазначається, що перший літак програми B-21, як очікується, побачить світ в середині 2020-х років.

На даний момент про особливості нового літака відомо небагато. Повідомляється, що в ньому будуть використані передові технології зниження помітності, і він буде пристосований під непомітне проникнення вглиб ворожого повітряного простору.

Концепт B-21, оприлюднений у 2016 році, демонструє дизайн, схожий з дизайном стелс-бомбардувальника B-2, який сьогодні використовується у ВПС США.

Відзначається також, що знімаючи з експлуатації відносно сучасні бомбардувальники B-2 and B-1B, утримання яких обходиться дуже дорого, американські ВПС мають намір продовжити використання більш старого бомбардувальника B-52 Stratofortress.

Повітряні сили хочуть модернізувати флот літаків B-52, оснастивши їх новими двигунами і системами. Крім того, B-52 планується озброїти новими ядерними крилатими ракетами, які дозволять старому літаку залишатися актуальним ще кілька десятиліть. Зазначимо, що B-52 знаходиться на озброєнні ВПС США з 1955 року.

Раніше The New York Times писало, що США модернізують ядерну зброю для протистояння Росії.