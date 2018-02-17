У Чорне море увійшов есмінець USS Ross, який брав участь в операції в Сирії (фото)
Ракетний есмінець ВМС США USS Ross увійшов в акваторію Чорного моря «для підтримки союзників».
Читайте такожУ Чорне море увійшов ракетний есмінець ВМФ БританіїПро це йдеться в Twitter-акаунті Yörük Işık, який повідомляє про пересування військових кораблів.
USS Ross - один з есмінців, з яких 7 квітня 2017 року США завдали удару крилатими ракетами «Томагавк» по сирійському аеродрому Шайрат. Тоді були випущені 59 ракет. Удар був завданий по базі, з якої, за інформацією американської розвідки, офіційний Дамаск організовував атаки з використанням хімічної зброї, включаючи бомбардування Ідлібу.
.@USNavy boosts the BlackSea patrols amid tensions in the region: #FWDdeployed to Rota & on its 6th patrol in support of regional allies, Arleigh Burke-class AEGIS guided missile @USNavyEurope destroyer USS Ross DDG71 transits BlackSea-bound Bosphorus in the dark #steadypresencepic.twitter.com/1mMs6V7kWU— Yörük Işık (@YorukIsik) February 16, 2018