У Чорне море увійшов есмінець USS Ross, який брав участь в операції в Сирії (фото)

Американський есмінець увійшов в акваторію Чорного моря «для підтримки союзників».

Ракетний есмінець ВМС США USS Ross увійшов в акваторію Чорного моря «для підтримки союзників».

Читайте такожУ Чорне море увійшов ракетний есмінець ВМФ БританіїПро це йдеться в Twitter-акаунті Yörük Işık, який повідомляє про пересування військових кораблів.

USS Ross - один з есмінців, з яких 7 квітня 2017 року США завдали удару крилатими ракетами «Томагавк» по сирійському аеродрому Шайрат. Тоді були випущені 59 ракет. Удар був завданий по базі, з якої, за інформацією американської розвідки, офіційний Дамаск організовував атаки з використанням хімічної зброї, включаючи бомбардування Ідлібу.