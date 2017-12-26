У Росії визнали нездатність свого ВМФ діяти на глобальному рівні

У Росії назвали головні проблеми військово-морсокого флоту (ВМФ), які проявилися в ході сирійської операції. У статті російського доктора військових наук, капітана першого рангу Костянтина Сівкова, опублікованій у "Військово-промисловому кур'єрі", зазначається недоукомплектованість авіагрупи важкого авіаносного крейсера "Кузнєцов". Причиною цього, на думку експерта, стала "відсутність підготовлених пілотів".

Читайте такожРосія побудує на Курилах військово-морську базу"Очевидно, саме недостатня готовність льотного і начальницького складу стала причиною двох відомих подій при виконанні посадок на палубу корабля, що призвели до втрати двох винищувачів, що для авіагрупи з 14 машин дуже багато", - підкреслює Сівков.

Російський експерт також відзначив недостатнє число "повноцінно боєздатних кораблів дальньої морської та океанської зон", якими володіє російський флот.

Діюча в цьому районі Корабельна ударна група включала в себе в кращому випадку дві-три одиниці основних класів - крейсер, великий протичовновий і сторожовий корабель. Це показало всьому світу - рівень готовності російського ВМФ до масштабних морських операцій невеликий, зазначає Сівков.

Доктор військових наук підкреслює, що пуски ракет "Калібр" в ході сирійської операції "носили епізодичний характер, застосовувалися залпами з великими інтервалами, вимірюваними тижнями і місяцями", що свідчить про відсутність в Росії достатніх запасів даних ракет.

Підтвердженням цьому служить і інформація військового оглядача novayagazeta.ru, який порівняв бойову потужність російських ракет, які вона застосовувала у Сирії, з потенціалом американських "Томагавків".

Він наводить приклад, що з вересня 2015 року по Сирії Росією було випущено близько півтори сотны різних крилатих ракет великої дальності (КРВД), що виглядало непогано, особливо морські пуски. Але це коштувало дорого, і коли треба було добивати бойовиків на Євфраті, туди кожен день замість КРВД літали важкі бомбовози скидати тонни фугасів. Оглядач зазначає, що в даний час в Росії "Калібри" ставлять і на дизельні підводні човни, і на сторожовики-корвети, але всього по вісім універсальних пускових труб на корабель. Або стріляють з торпедних апаратів - і перезарядження вимагає часу, і загальний боєприпас обмежений, і в результаті ракетні пуски по Сирії жодного разу не були особливо масовими. Між тим у квітні в покарання за ймовырне застосування "Заріну" в місті Хан Шейхун в провінції Ідліб два американських есмінцы USS Porter і USS Ross випустили за 14 хвилин по сирійській авіабазі Шайрат 59 КРВД BGM-109 Tomahawk.

"За бойовою потужністю і ефективністю один американський есмінець дорівнює усьому Чорноморському флоту Росії, а в США їх зараз 63 штуки і ще 22 крейсери і більше 50 різних підводних човнів-носіїв КРВД з вертикальними пусковими контейнерами", - зазначає оглядач.