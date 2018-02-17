Прем'єрка Британії: жодних повторних референдумів, рішення про Brexit остаточне

Мей виключити повторне голосування про членство країни в ЄС, заявивши, що назад дороги немає.

Прем'єрка Великої Британії Тереза Мей виключила проведення ще одного рефередуму про членство країни в Європейському Союзі.

Про це вона заявила на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає Європейська правда з посиланням на The Guardian.

Мей виключити повторне голосування про членство країни в ЄС, заявивши, що назад дороги немає.

"Ми залишаємо Євросоюз, на порядку денному немає питання про другий референдум чи про повернення назад, і я думаю, що це важливо", - сказала вона.

Читайте такожМей хоче звузити права громадян ЄС після Brexit"Люди у Великій Британії переконані, що якщо вони прийняли рішення, то уряду не слід змінювати думку й казати їм: ні, ви помилилися", - сказала Мей, коли її запитали, чи можуть у Британії розглядати питання проведення повторного референдуму.

Нагадаємо, мільярдер Джордж Сорос пожертвував 400 тисяч фунтів стерлінгів ($556 тисяч) британській групі "Best for Britain" ("Найкраще для Британії"). Група має на меті припинити процес виходу Британії з ЄС та забезпечити повторне проведення референдуму щодо членства в блоці.