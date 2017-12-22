Британія після Brexit змінить колір паспорта (фото)

Після виходу з Європейського союзу британські паспорти стануть темно-синіми замість темно червоних – цей колір є обов’язковим для всіх держав-членів ЄС.

Про це заявив міністр імміграції Британії Брендон Льюіс, повідомляє Європейська правда з посиланням на The Guardian.

Британські паспорти стануть темно-синіми починаючи з жовтня 2019 року. Після Brexit в березні 2019 року до жовтня паспорти будуть випускати в старому дизайні, але у них не буде згадки про Євросоюз.

"Вихід з ЄС дає нам унікальну можливість відновити національну ідентичність і створити для нас нову траєкторію в світі. Ось чому я з радістю повідомляю, що британські паспорти повернуться до канонічного синьо-золотого дизайну після того як ми покинемо ЄС в 2019 році", - заявив Брендон Льюіс.

Британський уряд переконує, що новий паспорт буде одним із найбезпечніших в світі.