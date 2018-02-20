З музею у США серед білого дня викрали роботу Пабло Пікассо (відео)

Протягом життя Пікассо створив лише 30 подібних графічних робіт, кожну з яких у кутку підписав зеленим олівцем.

У штаті Вісконсин, США, з художньої галереї серед білого дня викрали графічну роботу відомого художника Пабло Пікассо.

За оцінкою експертів, вартість роботи становить близько 50 тисяч доларів, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що вдень двері галереї були відчинені, тому зловмиснику вдалося безперешкодно туди потрапити. Крадіжку помітив оцінювач галереї, який на момент інциденту знаходився на іншому поверсі.

Як повідомляється у сюжеті, камер спостереження у галереї немає. Пошуками викраденого твору мистецтва займатиметься поліція та представники інших музеїв.

Протягом життя Пікассо створив лише 30 подібних графічних робіт, кожну з яких у кутку підписав зеленим олівцем.

Як повідомляв УІНАН, в одному з музеїв Києва знайшли "послання" з минулого.