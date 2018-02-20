З музею у США серед білого дня викрали роботу Пабло Пікассо (відео)
09:49, 20 лютого 2018Світ
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Протягом життя Пікассо створив лише 30 подібних графічних робіт, кожну з яких у кутку підписав зеленим олівцем.
У Вісконсині з музею викрали малюнок Пабло Пікассо / кадр з відео ТСН
У штаті Вісконсин, США, з художньої галереї серед білого дня викрали графічну роботу відомого художника Пабло Пікассо.
За оцінкою експертів, вартість роботи становить близько 50 тисяч доларів, йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що вдень двері галереї були відчинені, тому зловмиснику вдалося безперешкодно туди потрапити. Крадіжку помітив оцінювач галереї, який на момент інциденту знаходився на іншому поверсі.
Як повідомляється у сюжеті, камер спостереження у галереї немає. Пошуками викраденого твору мистецтва займатиметься поліція та представники інших музеїв.
Протягом життя Пікассо створив лише 30 подібних графічних робіт, кожну з яких у кутку підписав зеленим олівцем.
С художественного музея в Висконсине исчезла графическая работа Пабло Пикассо
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