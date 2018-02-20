"Ідіот з божевільними ідеями": голова МЗС Угорщини образив свого колегу з Люксембурга

Таким чином Петер Сіярто відреагував на заяву Ассельборна, який закликав ЄС протистояти угорським планам ввести заборону на діяльність неурядових організацій, що допомагають мігрантам.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто обізвав свого люксембурзького колегу Жана Ассельборна "ідіотом з божевільними ідеями".

Про це йдеться у повідомленні на сайті угорського уряду за назвою "Глава МЗС Люксембургу ненавидить Угорщину", передає Європейська правда.

Таким чином Петер Сійярто відреагував на заяву Ассельборна, який закликав ЄС протистояти угорським планам ввести заборону на діяльність неурядових організацій, що допомагають мігрантам.

"Жан Ассельборн перетнув усі можливі межі своєю останньою заявою" - заявив Сійярто.

Читайте такожУгорщина сприяє політиці Росії з руйнації НАТО зсередини – голова української делегації За його словами, Ассельборн є представником "естремістських лібералів, які демонструють неприйнятну позицію" щодо прийому мігрантів і таким чином ризикують завалити ними всю Європу.

"Жан Ассельборн ідіот, але угорці ні. Народу Угорщини непотрібні божевільні ідеї глави МЗС Люксембургу, щоб знати, що для нього краще" - заявив глава МЗС Угорщини.

"Уряд Орбана (прем'єр Угорщини Віктор Орбан – ред.) захищає безпеку Угорщини, а люксембурзький глава МЗС хоче знищити захисну огорожу на кордоні разом із Джорджем Соросом і його товаришами, щоб завалити Угорщину мігрантами" - наголосив міністр.

Минулого тижня в Угорщині представили законопроект, який дасть право міністру внутрішніх справ забороняти неурядові організації (НУО), що підтримують міграцію. Жан Ассельборн в інтерв’ю німецьким ЗМІ заявив, що ЄС має піднятися проти цього законопроекту і запустити проти Угорщини статтю 7 Договору про ЄС, яка може призвести до позбавлення країни права голосу в Раді Євросоюзу.