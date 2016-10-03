У Люксембурзі задоволені провалом референдуму в Угорщині щодо квот на біженців

Про це повідомляє РБК з посиланням на німецьке видання Tagesspiel.

Ассельборн, коментуючи підсумки референдуму в Угорщині про квоти ЄС на розселення мігрантів, заявив, що низька явка (40%), через яку голосування визнано таким, що не відбулося, означає, що жителі країни зробили «пасивний опір» прем'єр-міністрові Віктору Орбану.

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«Це поганий день для пана Орбана і непоганий день для Угорщини і всього Євросоюзу», - заявив Ассельборн.

За його словами, рішення угорців не прийти на референдум показало, що жителі країни проєвропейськи налаштовані.

Раніше УНІАН повідомляв, що Національна виборча комісія (НІК) Угорщини визнала таким, що не відбувся референдум з міграційних квот Євросоюзу на розміщення біженців через низьку явку.