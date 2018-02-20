Сили Асада увійшли в Афрін, щоб захистити курдів від Ердогана

20:35, 20 лютого 2018
Світ
954 0
Ілюстрація / REUTERS

Сирійське державне телебачення показало репортаж про вступ у Афрін проурядових військ. Регіон Афрін на півночі Сирії контролюється курдськими загонами. У репортажі йдеться, що дії військ, вірних Асаду, спрямовані на боротьбу з турецькою армією, що воює в Афріні проти курдів.

Читайте такожРосія постачає курдам зброю для боротьби з армією Туреччини - волонтери (фото, відео)Як передає Радіо Свобода, сирійські підрозділи у камуфляжі демонструють державні прапори, солдати розмахують зброєю. Кадри зняті під час перетину розділової лінії біля контрольно-пропускного пункту з емблемою "курдських сил безпеки".

Сирійське урядове агентство SANA звинуватило турецькі війська в обстрілі території в районі КПП, через який в Афрін в'їжджали загони, лояльні президентові Башару Асаду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ердоган оголосив про швидкий наступ турецьких військ на місто Афрін.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #війна у Сирії#військова операція в Афріні