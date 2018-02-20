Сили Асада увійшли в Афрін, щоб захистити курдів від Ердогана

Дії військ, вірних Асаду, спрямовані на боротьбу з турецькою армією, що воює в Афріні проти курдів.

Сирійське державне телебачення показало репортаж про вступ у Афрін проурядових військ. Регіон Афрін на півночі Сирії контролюється курдськими загонами. У репортажі йдеться, що дії військ, вірних Асаду, спрямовані на боротьбу з турецькою армією, що воює в Афріні проти курдів.

Читайте такожРосія постачає курдам зброю для боротьби з армією Туреччини - волонтери (фото, відео)Як передає Радіо Свобода, сирійські підрозділи у камуфляжі демонструють державні прапори, солдати розмахують зброєю. Кадри зняті під час перетину розділової лінії біля контрольно-пропускного пункту з емблемою "курдських сил безпеки".

Сирійське урядове агентство SANA звинуватило турецькі війська в обстрілі території в районі КПП, через який в Афрін в'їжджали загони, лояльні президентові Башару Асаду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ердоган оголосив про швидкий наступ турецьких військ на місто Афрін.