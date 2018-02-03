Ердоган оголосив про наступ турецьких військ на місто Афрін

В даний час турецькі військові просуваються вглиб сирійського регіону Афрін.

Турецька армія скоро почне наступ на сирійське місто Афрін, заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на зустрічі з однопартійцями в місті Бітліс.

Читайте такожСирійські курди спростовують інформацію про входження турецьких військ в АфрінВ даний час турецькі військові просуваються вглиб сирійського регіону Афрін, адміністративним центром якого є однойменне місто. «Гори (регіону.- ред.) Афріна крок за кроком зачищуються від терористів нашими солдатами. Війська просуваються в бік (міста.- ред.) Афріна, залишилося недовго», - сказав Ердоган, передає kommersant.ru.

Операція «Оливкова гілка», яку Туреччина почала 22 січня проти курдських підрозділів на півночі Сирії, переростає в довгострокову кампанію. На зміну обіцянкам завершити силову акцію «в найкоротші терміни» прийшли заяви про те, що Анкара не має наміру обмежувати себе часовими рамками. Як раніше заявив президент Туреччини, з початку операції в Афріні знищені вже 800 терористів.