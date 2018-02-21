Санкції США завдали бюджету Росії більше $3 млрд збитків - Держдеп

У Держдепартаменті вважають це успіхом у справі "залучення Москви до відповідальності".

Американський Держдепартамент стверджує, що через дії США російський бюджет недоотримав близько 3 мільярдів доларів.

Таку думку висловила в середу, 21 лютого, представник зовнішньополітичного відомства США Хізер Науэрт, передає DW. Відповідаючи на питання про активність США щодо введення санкцій відносно РФ, вона підкреслила, що уряду у Вашингтоні необхідно провести ретельний аналіз всієї ситуації, що займе деякий час.

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"Однак ми раді, що деякі країни припинили закуповувати деякі види російських матеріалів і інших ресурсів. Ми припускаємо, що зуміли зупинити закупівлі більш ніж на 3 мільярди доларів. Припинення таких угод, по суті, є покаранням", - заявила Науэрт.

За її словами, це означає, що в російську скарбницю надходить менше грошей, що у Вашингтоні вважають успіхом "в справі залучення Росії до відповідальності".

Раніше повідомлялося, що американський держсекретар Рекс Тіллерсон заявив про можливість введення нових санкцій проти Росії.