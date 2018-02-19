Тіллерсон заявив про можливість введення нових санкцій проти Росії
08:04, 19 лютого 2018Світ
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Держсекретар Сполучених Штатів не став уточнювати, стосовно кого саме можуть бути введені нові обмеження.
Рекс Тіллерсон / REUTERS
США розглядають можливість введення додаткових санкцій відносно російських осіб.
Про це заявив американський держсекретар Рекс Тіллерсон в інтерв'ю телеканалу CBS.
"Ми вже зробили кроки, які відповідно до закону запобігли ряду російських військових поставок. І ми розглядаємо додаткових осіб для можливого введення санкцій", - сказав Тіллерсон, відповідаючи на запитання ведучої, чому американська адміністрація в повній мірі не вводить санкції, передбачені Конгресом щодо Росії.
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Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США введе нові санкції проти багатих росіян у відповідь на можливе втручання Москви в американські президентські вибори 2016 року «в найближчому майбутньому».
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