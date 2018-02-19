Тіллерсон заявив про можливість введення нових санкцій проти Росії

Держсекретар Сполучених Штатів не став уточнювати, стосовно кого саме можуть бути введені нові обмеження.

США розглядають можливість введення додаткових санкцій відносно російських осіб.

Про це заявив американський держсекретар Рекс Тіллерсон в інтерв'ю телеканалу CBS.

"Ми вже зробили кроки, які відповідно до закону запобігли ряду російських військових поставок. І ми розглядаємо додаткових осіб для можливого введення санкцій", - сказав Тіллерсон, відповідаючи на запитання ведучої, чому американська адміністрація в повній мірі не вводить санкції, передбачені Конгресом щодо Росії.

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Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США введе нові санкції проти багатих росіян у відповідь на можливе втручання Москви в американські президентські вибори 2016 року «в найближчому майбутньому».