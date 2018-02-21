У Британії знайдено боксерські рукавички часів Римської імперії

На думку експертів, шкіряним боксерських рукавичок більше двох тисяч років.

У графстві Нортумберленд на півночі Англії виставили на загальний огляд боксерські рукавички часів Римської імперії, знайдені під час розкопок біля оборонного укріплення Валу (або Стіни) Адріана.

Про це повідомляє "Російська служба ВВС". На думку експертів, що беруть участь в розкопках у Віндоланді - відомому римському форті в Британії, - археологічна знахідка являє собою "єдиний вцілілий екземпляр з часів Римської імперії".

Мова йде про шкіряні накладки для кистей рук. Шкіряні смужки щільно прилягали до кісточок пальців, захищаючи від каліцтв. Мабуть, такі "рукавички" використовувалися в кулачних боях.

Професор Ендрю Бірлі, директор центру розкопок Vindolanda Trust, не приховує захоплення "дивовижною знахідкою".

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Стародавні шкіряні накладки виявили ще минулого літа разом з письмовими табличками, мечами, взуттям.

Велика за розміром рукавичка була зроблена з цільного шматка шкіри і набита натуральним матеріалом, який міг застосовуватися для амортизації ударів.

Менша за розміром рукавичка, яка була знайдена в "майже ідеальному стані", була зроблена з жорсткої шкіри. Ймовірно, мова йде не про одну пару рукавичок.

За наявними відомостями, рукавички застосовувалися в тренувальних боях, оскільки в них відсутні металеві вставки, які використовуються в стародавніх боксерських поєдинках.

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