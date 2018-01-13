У США на аукціоні продаватимуть парадну машину Гітлера

17 січня на торги в штаті Аризона виставлять парадний автомобіль Адольфа Гітлера.

10% від отриманих грошей будуть спрямовані на освітні проекти про небезпеку націонал-соціалізму. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Аукціонний будинок Worldwide Auctioneers в американському штаті Аризона оголосив, що виставить на торги « історично найбільш значущий автомобіль, коли-небудь надходив у відкритий продаж».

Схоже, що це не перебільшення: на непоказному формулярі німецького заводу Daimler-Benz, датованому 1 938 роком, в графі «замовник» чорним по білому написано: «фюрер і райхсканцлер». Те, що на продаж буде виставлено парадний автомобіль Адольфа Гітлера, справді можна назвати сенсацією.

Історія «Мерседеса» нацистського диктатора ретельно задокументована. Про замовлення на його виготовлення безпосередньо подбав особистий шофер Гітлера, оберштурмбанфюрер СС Еріх Кемпка. Основою для створення лімузина фюрера стала модель Mercedes-Benz770K із заводським індексом W150: розкішний автомобіль, який в основному призначався для високопоставлених чиновників.

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За весь період з 1938 по 1943 роки завод Daimler-Benz випустив лише 88 автомобілів цієї серії. Їх власниками стали, наприклад, японський імператор Хірохіто, король Норвегії, іспанська диктатор Франко і папа римський.

Лімузин Гітлера, що надійшов в гараж нацистського лідера незадовго до початку війни в 1939 році, був броньовану версію моделі 770K. Вікна автомобіля були зроблені з багатошарового куленепробивного скла товщиною 4 сантиметри, а кузов захищений пластинами зі спеціальної сталі товщиною в 18 мм.

Гітлер використовував «Мерседес» як парадний автомобіль для особливо важливих виїздів — наприклад, в 1940 році, під час параду, присвяченого святкуванню перемоги Третього рейху над Францією, або під час державного візиту італійського диктатора Беніто Муссоліні в Мюнхен.

Після капітуляції Німеччини в 1945 році автомобіль Гітлера перейшов в розпорядження армії США, трохи пізніше потрапив в руки приватної особи, а потім неодноразово міняв власників.