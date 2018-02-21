ЗМІ виявили продаж американської зброї на сирійських джихадистських сайтах

Серед іншого в арсеналі продавців виявилися автоматичні гвинтівки М16 і М4, гранатомети, снайперські приціли і бронежилети.

Зброя, яку США постачали помірній сирійській опозиції, в результаті виявилася в руках джихадистів.

Читайте такожСили Асада увійшли в Афрін, щоб захистити курдів від ЕрдоганаЖурналісти телеканалу CNN виявили на джихадистських форумах багато оголошень про продаж американської зброї. Самі переговори при цьому продавці ведуть через Telegram, а центром торгівлі нелегальною зброєю стало місто Ідліб, передає kommersant.ru.

Серед іншого в арсеналі продавців виявилися автоматичні гвинтівки М16 і М4, гранатомети, снайперські приціли і бронежилети.

Журналісти зв'язалися з декількома продавцями і попросили фотографії наявної зброї, щоб побачити серійні номери. Як розповів телеканалу Дам'єн Сплітерс з Conflict Armament Research, що займається відстеженням торгівлі незаконним озброєнням, отримані журналістами серійні номери свідчать про те, що цю зброю було завезено США для помірної сирійської опозиції, але потім вона була захоплене бойовиками ІД. «Ця зброя свідчить про те, що вона була зроблена в США, а її серійні номери дуже близькі до номерів тієїзброї, що була виявлена на складах ІД на півночі Сирії - вони вкрали її до цього у іракських військових сил. Це не означає, що з цією зброєю сталося те ж саме - тільки те, що у неї той же або близьке до неї американське джерело».