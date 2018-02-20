МЗС Росії повідомило про загибель росіян у Сирії і про "декілька десятків поранених"

У МЗС РФ стверджують, що у "зіткненні" не брали участь військовослужбовці з Росії.

У ході "недавнього військового зіткнення" у Сирії поранені кілька десятків росіян. Є і загиблі громадяни РФ.

Про це повідомили у прес-службі російського Міністерства закордонних справ. Зазначається, що у Сирії перебувають російські громадяни, "які поїхали туди з власної волі і з різними цілями".

"Не справа Міністерства закордонних справ оцінювати правомірність й законність таких їх рішень", - йдеться у повідомленні.

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"У ході недавнього військового зіткнення, в якому жодним чином не брали участь військовослужбовці Російської Федерації і не застосовувалися штатні технічні засоби, є загиблі громадяни Росії і країн СНД, про це вже говорилося, є й поранені, їх декілька десятків", - визнали в МЗС РФ.

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що поранені у Сирії росіяни проходять курси лікування в різних медичних установах.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі зі США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців так званої російської приватної військової компанії «Вагнер». За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК «Вагнера» може досягати 600 осіб.

У Кремлі не стали підтверджувати або спростовувати масову загибель російських найманців у Сирії.

У Міністерстві закордонних справ РФ підтвердили загибель п'ятьох росіян в результаті авіаудару США в Сирії на початку лютого.