Смоленська катастрофа: у Польщі заявили про нові докази вибуху на борту літака

Зазначається, що після вибуху у літаку ще щось сталося, що призвело до остаточної катастрофи літака.

Колишній міністр оборони Польщі Антоні Мацеревіч заявив про нові докази того, що на борту Ту-154М стався вибух.

Американські вчені з Національного інституту авіаційних дослідженнь (National Institute For Aviation Research) оприлюднили результати своєї роботи у справі Смоленської катастрофи, повідомляє Rzeczpospolita.

Читайте такожУ Росії пояснили відмову повернути Польщі уламки літака Качинського"Дослідження показують важливий елемент тієї трагедії. Вони вказують на те, що в літаку був вибух: ліві двері були вибиті зсередини з енергією у 10 разів більшою, ніж саме падіння літака", - розповів Мецеревіч.

Він також додав, що за версією польської підкомісії з розслідування катастрофи, "сам вибух у крилі не вказує на замах. Там сталися подальші події, які остаточно призвели до того, що літак не вдалося врятувати".

Як повідомлялося раніше, технічний звіт щодо розслідування смоленської катастрофи планують оприлюднитивже навесні цього року.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому "Північний" біля Смоленська розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ої річниці Катинського злочину. Ексгумацію жертв Смоленської катастрофи польська влада проводить з кінця 2016 року. До кінця цього року прокуратура планує ексгумувати й провести детальне дослідження останків 46 жертв.