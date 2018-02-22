ЗМІ дізналися, навіщо Росія перекинула до Сирії новітні винищувачі Су-57 (відео)
Вчора на авіабазу Хмеймім (провінція Латакія) прибули російські Су-57.
Цю інформацію підтвердили топ-менеджер одного з російських підприємств оборонної промисловості, а також джерело в органах військового управління РФ, передає "Коммерсант".
Читайте такожВід ударів по оточеному армією Асада і військами РФ району загинули понад 70 цивільнихТочну кількість направлених до Сирії літаків вони не назвали, проте на фотографіях, які з'явилися в інтернеті, у повітрі були помічені два Су-57.
Проте один зі співрозмовників видання уточнив, що Су-57 були передислоковані в рамках програми випробування систем озброєння російських винищувачів п'ятого покоління, яка ведеться з літа 2017 року. Перший етап державних випробувань вже завершений, другий етап планується завершити до 2019 року.
За даними сирійських активістів, два новітніх російських винищувачі п'ятого покоління Су-57 приземлилися на авіабазі Хмеймім у Сирії.
Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation jet fighter the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 21, 2018
2 Su-57
4 Su-35
4 Su-25
1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7