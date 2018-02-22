У Сирії помітили новітні російські винищувачі Су-57 (відео)

12:07, 22 лютого 2018
Світ
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У Сирії помітили два новітніх російських винищувача п'ятого покоління Су-57 / Скріншот

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В інтернеті опублікована їхня фотографія. Вона зроблена під час посадки на Хмеймімі, передає "Эхо Москвы".

Вчора в Сирії також прибули чотири винищувачі Су-35 і літак дальнього радіолокаційного виявлення й управління А-50. Їхнє лідирування здійснював Ту-154. Маршрут пролягав над акваторією Каспійського моря і через повітряний простір Ірану та Іраку.

Нова техніка може бути використана для бомбардування району Східна Гута.

Як повідомляв УНІАН, район Східна Гута, розташований неподалік від столиці Сирії Дамаска, зазнав бомбардувань протягом останніх декількох днів.

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Теги: #Росія в Сирії#Су-57 в Сирії