У Сирії помітили новітні російські винищувачі Су-57 (відео)

Російські військові почали експлуатацію Су-57 тільки на початку лютого 2018 року.

За даними сирійських активістів, два новітніх російських винищувачі п'ятого покоління Су-57 приземлилися на авіабазі Хмеймім у Сирії.

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В інтернеті опублікована їхня фотографія. Вона зроблена під час посадки на Хмеймімі, передає "Эхо Москвы".

Вчора в Сирії також прибули чотири винищувачі Су-35 і літак дальнього радіолокаційного виявлення й управління А-50. Їхнє лідирування здійснював Ту-154. Маршрут пролягав над акваторією Каспійського моря і через повітряний простір Ірану та Іраку.

Нова техніка може бути використана для бомбардування району Східна Гута.

Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation jet fighter the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria



2 Su-57

4 Su-35

4 Su-25

1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7 — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 21, 2018

Didn't see that coming!!#RuAF deployed today few numbers of their fifth generation jet fighter the Su-57 in #Khmemeim#Syria



Along with

4 Su-35

4 Su-25

1 A-50U pic.twitter.com/2W9ZLPNAOs — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 21, 2018

Як повідомляв УНІАН, район Східна Гута, розташований неподалік від столиці Сирії Дамаска, зазнав бомбардувань протягом останніх декількох днів.