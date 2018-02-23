Російські журналістки заявили про домагання з боку депутата Держдуми РФ

Мінімум три дівчини заявили про домагання депутата Леоніда Слуцького.

Одна з журналісток парламентського пулу заявила про домагання з боку депутата Держдуми РФ від фракції ЛДПР Леоніда Слуцького.

Про це журналістка на правах анонімності розповіла "Дощу". Після виходу новини з журналістами зв'язалася ще одна дівчина, продюсер одного з телеканалів. Вона розповіла, що зіткнулася з непристойною поведінкою Слуцького, коли запрошувала його в ефір.

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"На мої смс (із запрошенням в ефір) він відповідав, що прийде в студію, тільки якщо я з ним повечеряю. Коли він прийшов на ефір, він намагався поцілувати мене в губи і помацати за сідниці", - розповіла дівчина.

За словами журналістки парламентського пулу, депутат підійшов до неї, коли вона ставила йому запитання в його кабінеті. "Він притулив внутрішню частину долоні до мого лобка і провів рукою вгору. Це сталося в минулому році. Після цього я більше з ним не спілкувалася і уникаю його", - додала вона.

Про дії Слуцького, які вона розцінила як домагання, раніше розповідала ще одна журналістка, але пояснила, що не хотіла розголошувати ці випадки, так як боїться, що не зможе більше працювати в Думі. За її словами, у зв'язку з цим вона також відчувала труднощі з роботою, повідомляє видання.

Як повідомляв УНІАН, близько 200 британських та ірландських актрис підписалися під відкритим листом з закликом боротися з сексуальними домаганнями.