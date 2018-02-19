"Прокинулися в новому світі": британські актриси закликали до боротьби з сексуальними домаганнями (відео)

У відкритому листі йдеться, що ще нещодавно сексуальні домагання вважалися "неприємним жартом" і "невід'ємною частиною" життя дівчини і жінки.

Близько 200 британських та ірландських актрис підписалися під відкритим листом з закликом боротися з сексуальними домаганнями.

Як передає DW.com, лист, який підтримали Кейт Вінслет, Емма Томпсон, Крістін Скотт Томас, Кіра Найтлі і Сірша Ронан, опублікувала газета The Observer перед присудженням в Лондоні в неділю, 18 лютого, британської кінопремії BAFTA.

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У ньому говориться, що ще нещодавно сексуальні домагання вважалися "неприємним жартом" і "невід'ємною частиною" життя дівчини і жінки. "У 2018 році ми прокинулися в новому світі, який дозрів для змін", - йдеться далі у зверненні.

Актриса Емма Вотсон, яка стала відомою завдяки ролі Герміони Грейнджер у фільмах про Гаррі Поттера, створила британський фонд допомоги жертвам сексуального насильства на робочому місці. Вотсон пожертвувала фонду один мільйон фунтів стерлінгів. Фонд є аналогом американської ініціативи Time's Up, створеної після того, як стали відомі численні випадки сексуальних домагань в Голлівуді.

У жовтні 2017 року десятки жінок заявили про сексуальні домагання з боку одного з найбільших голлівудських кінопродюсерів Харві Вайнштейна. У їх числі - актриси Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Кара Делевінь і Кейт Бекінсейл. В результаті кінематографіст був виключений з Гільдії продюсерів Америки, звільнений з власної компанії Weinstein Company і виведений зі складу Американської кіноакадемії, яка вручає премію "Оскар".