Кім Чен Ину видалили кісту зі щиколотки

Про це повідомляє агентство Ренхап із посиланням на дані південнокорейських спецслужб, передає РІА "Новости".

Раніше широко обговорювалося "зникнення" глави Північної Кореї, адже він не з'являвся на публіці з 3 вересня. Перша публічна появаКім Чен Ина було висвітлено 14 жовтня. Як повідомили парламентарі Південної Кореї, операція була проведена в період з вересня по жовтень в КНДР, лікування Кім Чен Ина проводив іноземний лікар, який прибув в країну на запрошення північнокорейського лідера.

Читайте такожЯпонія і КНДР відновили переговори після 10 років перервиВ міжнародних і південнокорейських ЗМІ постійно з'являлася різна інформація про проблеми з ногою у північнокорейського лідера, викликаних, за одними даними, надмірною вагою Кім Чен Ина, а за іншими - травмою.