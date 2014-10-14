Лідер КНДР вперше за 40 днів з'явився на публіці

Лідер КНДР Кім Чен Ин вперше за 40 днів з'явився на публіці. Про це у вівторок, 14 жовтня, повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство ЦТАК.

Північнокорейський лідер проінспектував будівництво району для вчених під назвою "Супутник" і "дав необхідні вказівки". Як зазначається, житловий квартал складається із 24 багатоповерхових будинків, школи, лікарні, дитячого садка та інших будівель соціально-культурного призначення. Кім Чен Ин зазначив, що район виглядає дуже привабливо, він являє собою "фантастичну картину".

Крім того, він "відвідав тільки що побудований Інститут природних джерел енергії Державної академії наук". Вивчивши приміщення, лідер КНДР відзначив роботу будівельників, які, за його словами, зробили все якісно, як і вимагала партія.

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"Наші вчені, які присвячують все своє життя будівництву багатої і могутньої країни, перебувають під опікою Трудової партії. Ми повинні дбати про вчених", - заявив Кім Чен Ин.

Нагадаємо, лідер КНДР не з'являвся на публіці з 3 вересня, що у свою чергу, породило чимало чуток про його стан здоров'я. Наприкінці вересня повідомлялося, що північнокорейський лідер проходить курс реабілітації у клініці для високопоставлених партійних діячів у зв'язку з травмою ноги. Однак існує думка, що він помер чи був повалений в результаті державного перевороту. Також висувалася версія, що замість Кім Чен Ина країною керує його молодша сестра.