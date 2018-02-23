Справа про втручання РФ: партнер екс-голови штабу Трампа офіційно визнав себе винним

Заява Гейтса була зроблена через добу після того, як йому і його колезі по бізнесу Полу Манафорту були пред'явлені нові звинувачення.

Давній партнер екс-керівника виборчого штабу Дональда Трампа - Рік Гейтс - у п'ятницю, 23 лютого, у федеральному суді Вашингтона офіційно визнав себе винним у дачі неправдивих показань і злочинній змові у справі про можливе втручання Росії у вибори президента США.

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Як передає DW.com з посиланням на американські ЗМІ, цей крок може свідчити про намір Гейтса співпрацювати зі спецпрокурором США щодо Росії Робертом Мюллером. Той може клопотати про скорочення терміну ув'язнення Гейтса, якому загрожує від 4 до 6 років тюрми.

Заява Гейтса була зроблена через добу після того, як Гейтсу і його колезі по бізнесу Полу Манафорту були пред'явлені звинувачення в підготовці помилкових податкових декларацій, банківському шахрайстві, змові з метою здійснення банківського шахрайства, а також приховуванні доходів з іноземних джерел.

Дев'ять звинувачень були висунуті проти Манафорта, 14 - проти Гейтса, решта дев'ять - проти обох підозрюваних. Екс-керівник виборчого штабу Трампа своєї провини не визнав.

Манафорт очолював передвиборчий штаб Трампа з червня по серпень 2016 року. Він потрапив під підозру після зустрічі з російським адвокатом Наталією Весельницькою, яка, за даними американських ЗМІ, може бути пов'язана зі спецслужбами РФ.