МЗС Росії заперечує перевезення 389 кг кокаїну з Аргентини диппоштою

Наркотики були заховані в 12 валіз, які повинні були бути відправлені в Росію.

У МЗС РФ спростували інформацію про те, що 389 кг кокаїну з Аргентини відправили дипломатичною поштою.

Читайте такожБіля узбережжя Мексики виловили 1,2 тонни кокаїну«Оскільки займався цією хоча і білою, проте брудною справою співробітник технічного складу. А дипломатичну пошту формують дипломати », - повідомила офіційний представник МЗС Марія Захарова. «У технічного співробітника не було ні дипломатичного паспорта, ні допуску до формування диппошти», - підкреслила вона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що наркотики були заховані в 12 валіз, які повинні були бути відправлені в Росію. На підозрілі валізи увагу поліції звернув посол РФ Віктор Коронеллі, а слідство велося з грудня 2016 року. Виявивши наркотики, аргентинські силовики замінили їх борошном, після чого дипломатичним рейсом відправили валізи в місце призначення - Росію.

«Вантаж, про який йде мова,був виявлений готовим до відправлення півтора роки тому в одному з допоміжних будівель посольства Росії в Буенос-Айресі - шкільно-житловому комплексі. Як було встановлено, він належав співробітнику технічного складу установи, який на той час закінчив відрядження за строковим трудовим договором», - заявили пізніше в російському зовнішньополітичному відомстві.