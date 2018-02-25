У Празі заарештували лідера сирійських курдів

19:29, 25 лютого 2018
Світ
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Ілюстрація Reuters

Як повідомляє Reuters, Муслім був співголовою курдської "Партії демократичної єдності", яка є головною політичною силою коаліції, керуючої сирійським Курдистаном.

У заяві коаліції сирійських курдів йдеться, що Муслім був затриманий в суботу.

Згідно з інформацією видання, Туреччина видала міжнародний ордер на його арешт.

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Теги: #курди#Салех Муслім