У Празі заарештували лідера сирійських курдів

У заяві коаліції сирійських курдів йдеться, що Муслім був затриманий у суботу.

У столиці Чехії Празі на вимогу Туреччини заарештували лідера сирійських курдів Салеха Мусліма. Як повідомляє Reuters, Муслім був співголовою курдської "Партії демократичної єдності", яка є головною політичною силою коаліції, керуючої сирійським Курдистаном. У заяві коаліції сирійських курдів йдеться, що Муслім був затриманий в суботу. Згідно з інформацією видання, Туреччина видала міжнародний ордер на його арешт.

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