В Іраку 15 турецьких жінок засудили до смертної кари за приєднання до ІДІЛ

21:03, 25 лютого 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

Іракський суд засудив 15 турецьких жінок до смертної кари, визнавши їх провину у причетності до терористичного угруповання «Ісламська держава».

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Як повідомляє "Радіо Свобода", сьогодні, 25 лютого, суд засудив ще одну турецьку жінку за приєднання до цієї групи.

Суддя наголосив, що суд виніс вирок «після того, як було доведено, що вони належать до терористичної групи, після того, як вони зізналися в шлюбі з учасниками або наданні членам групи матеріально-технічної допомоги, або допомозі у проведенні терористичних атак».

Загалом Ірак затримав щонайменше 560 жінок і 600 дітей, визнаних бойовиками або родичами представників угруповання «Ісламська держава».

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Теги: #бойовики ІДІЛ#боротьба з ІДІЛ