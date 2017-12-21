У Німеччині затримали терориста ІДІЛ, який готував атаку з вантажівкою

Поліція міста Карлсруе (федеральна земля Баден-Вюртемберг) у середу, 20 грудня, повідомила про затримання ймовірного члена терористичного угруповання "Ісламська держава".

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Як передає DW.com, затриманий, за даними спецслужб, планував теракт на Шлоссплац, одній з головних площ міста. За даними генпрокуратури Німеччини, йдеться про 29-річного громадянина Німеччини Дазбаре В., який в 2015 і 2016 роках перебував в Іраку, де й прилучився до ІДІЛ. Рішення про запобіжний захід для затриманого буде прийнято сьогодні, 21 грудня.

"За даними, відомим на даний момент, затриманий мав намір здійснити теракт, в тому числі за допомогою вантажівки", - пояснили слідчі, додавши, що Дазбара В. звинувачують у тому числі у виготовленні та розповсюдженні терористичних пропагандистських відеоматеріалів. За оперативними даними, він вивчав околиці Шлоссплац з кінця серпня 2017 року. З вересня Дазбар В. безуспішно намагався влаштуватися водієм в кур'єрські служби.

Німецькі спецслужби стурбовані можливістю повернення в західні країни бойовиків ІДІЛ. Після того, як терористичне угрупування зазнала поразки в Іраку і Сирії, багато її членів повернулися в Європу, де можуть планувати теракти. 19 грудня 2016 року терорист Аніс Амрі на вантажівці в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку в Берліні. В результаті злочину загинули 11 осіб.