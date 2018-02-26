У британському Лестері прогримів вибух, є постраждалі (фоторепортаж, відео)

08:10, 26 лютого 2018
Світ
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В результаті вибуху в британському місті Лестер постраждали шість осіб, практично повністю знищений двоповерховий будинок.

Про це повідомляє Sky News. «Шість чоловік були доставлені в лікарню - у тому числі двоє перебувають у критичному стані», - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що вибухом повністю знищено двоповерхову будівлю, в якій розташовувався польський продуктовий магазин.

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На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи. З прилеглих підприємств і будинків евакуювали людей.

Британська поліція заявляє, що поки немає ознак того, що вибух у місті Лестер пов'язаний з тероризмом.

Раніше у шведському Мальме прогримів вибух.

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Теги: #вибух в Британії#вибух в Лестері