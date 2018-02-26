Мішель Обама анонсувала вихід своїх мемуарів

10:44, 26 лютого 2018
Світ
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Мішель і Барак Обама / REUTERS

Книга, що отримала назву «Становлення» («Becoming»), буде опублікована на 24 мовах.

Після виходу мемуарів колишня перша леді відправиться в промотур по США і ряду зарубіжних країн.

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"Написання книги стало дуже особистим досвідом для мене. Я розповідаю про свої корені і про те, як дівчина з Саутсайда знайшла свій голос. Сподіваюся, моя подорож надихне читачів знайти в собі мужність стати тими, ким вони хочуть бути. Не можу дочекатися моменту, щоб поділитися своєю історією", - написала в Twitter Обама.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II змінила постачальника нижньої білизни через скандальні мемуари.

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Теги: #мемуари Мішель Обами#мемуари Обама