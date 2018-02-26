Мішель Обама анонсувала вихід своїх мемуарів

Після виходу мемуарів колишня перша леді відправиться в промотур по США і ряду зарубіжних країн.

Колишня перша леді США Мішель Обама представить публіці свої мемуари 13 листопада 2018 року.

Книга, що отримала назву «Становлення» («Becoming»), буде опублікована на 24 мовах.

Після виходу мемуарів колишня перша леді відправиться в промотур по США і ряду зарубіжних країн.

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"Написання книги стало дуже особистим досвідом для мене. Я розповідаю про свої корені і про те, як дівчина з Саутсайда знайшла свій голос. Сподіваюся, моя подорож надихне читачів знайти в собі мужність стати тими, ким вони хочуть бути. Не можу дочекатися моменту, щоб поділитися своєю історією", - написала в Twitter Обама.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II змінила постачальника нижньої білизни через скандальні мемуари.