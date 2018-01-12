Королівська білизна: Єлизавета ІІ змінила постачальника спіднього через скандальні мемуари

Королева Великобританії Єлизавета ІІ позбавила королівського ордену фірму Rigby & Peller, що постачала їй спідню білизну.

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Причиною такого рішення стала автобіографія колишньої власниці фірми, в якій вона розповідала деталі відвідування Букінгемського палацу та роботи з монаршою сім'єю, повідомляє BBC.

Авторка книги Джун Кентон розповіла виданню, що вона "глибоко засмучена таким рішенням". Вона зазначила, що в книзі не було нічого, що могло б засмутити королівську родину і це лише "мила історія корсетьєрки".

"Я тільки казала, що ходила туди (до Букінгемського палацу - УНІАН), а не що там відбувалося. Я ніколи не говорила про те, що робила з нею (Єлизаветою ІІ - УНІАН), або з Королевою-матір'ю чи принцесою Маргаритою", - розповіла Кентон.

Вона також заявила, що не збирається влаштовувати розбірки з Букінгемським палацом та дуже засмучена тим, що книга їм не сподобалася.