Російський віце-прем'єр Рогозін: санкції проти РФ введено назавжди

Політик назвав західну спільноту "старим ворогом" Росії.

Заступник голови уряду РФ Дмитро Рогозін вважає, що світова спільнота ніколи не скасує санкції, введені проти Росії.

Читайте такожУ США обіцяють подробиці про нові санкції проти РФ протягом декількох тижнівВідповідну заяву він зробив в інтерв'ю російському виданню «Комерсант», відповідаючи на питання про те, чи надовго були введені обмежувальні заходи проти РФ.

«Назавжди. Відродження національної самосвідомості Росії зазвичай призводить до швидкого зростання її фізичних сил. На рівні інстинкту на Заході це ніколи нікому не подобалося. Санкції — це реакція старого запеклого ворога на нашу посилення. І зняті вони будуть лише у разі, якщо ми знову станемо слабкими», - заявив російський віце-прем'єр.

За словами Рогозіна, для Росії, санкції – це шанс проявити "найкращі риси» свого «національного характеру».

Нагадаємо, американський держдепартамент стверджує, що санкції США завдали бюджету Росії більше $3 млрд збитків.