Президент Казахстану вимагає від парламенту й уряду перевести роботу на казахську мову

Президент Казахстану доручив ретельно вивчити питання вдосконалення методів навчання казахської мови.

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв розпорядився перевести діяльність парламенту й уряду виключно на казахську мову.

Про це Назарбаєв заявив на зустрічі з міністром інформації та комунікацій Дауреном Абаєвим, повідомляється на офіційному сайті президента Казахстану.

Зокрема, президент Казахстану підкреслив важливість прийняття заходів по підвищенню статусу державної мови.

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"Процес переходу на латиницю є історично важливим для нашого народу. Разом із тим, необхідно продовжити роботу щодо підвищення статусу казахської мови. Діяльність парламенту й уряду має здійснюватися державною мовою. У той же час не можна обмежувати права громадян у цьому питанні. Для цього є можливості синхронного перекладу", - сказав Назарбаєв.

Президент Казахстану, наголосивши на важливості поетапного переходу на латинську графіку, доручив ретельно вивчити питання вдосконалення методів навчання казахської мови.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2017 року президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав указ про переведення алфавіту казахської мови з кирилиці на латиницю. Згідно з указом, який був опублікований у п'ятницю, 27 жовтня, на сайті президента, повністю цей процес має завершитися до 2025 року.