Назарбаєв підписав указ про переведення алфавіту казахської мови на латиницю

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав указ про переведення алфавіту казахської мови з кирилиці на латиницю.

Як повідомляє Deutsche Welle, Назарбаєв доручив уряду утворити національну комісію з переведення казахського алфавіту на латинську графіку.

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Згідно з указом, який був опублікований у п'ятницю, 27 жовтня, на сайті президента, повністю цей процес має завершитися до 2025 року.

У додатку до указу наводиться таблиця з новим латинським алфавітом.

Про те, що до 2025 року країна повинна перейти на латиницю, Назарбаєв заявляв ще в 2012 році в стратегії "Казахстан 2050". У квітні 2017 року він доручив уряду країни скласти графік цього переходу.