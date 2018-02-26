Компанія Харві Вайнштейна планує оголосити про банкрутство

Причина - зрив угоди про продаж компанії.

Заснована братами Гарві та Робертом Вайнштейнами продюсерська компанія Weinstein Co. найближчими днями планує подати заяву про банкрутство. Причина рішення - зрив переговорів про продаж компанії з групою інвесторів.

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на The New York Times

"Хоча ми визнаємо, що такий результат є вкрай небажаним для наших співробітників, наших кредиторів і потерпілих, у ради директорів немає вибору", - заявили в компанії.

У виданні припускають, що однією з причин зриву переговорів міг стати позов генерального прокурора штату Нью-Йорк до компанії. Як повідомили в прокуратурі, продаж Weinstein Co. суперечить інтересам постраждалих від сексуальних домагань та інших порушень братів Вайнштейн, оскільки може залишити їх без справедливої компенсації заподіяної шкоди. При цьому вимогу зупинити або заборонити продаж компанії прокуратура не висувала.

Читайте такожШтат Нью-Йорк подав позов проти Вайнштейна через "нові та кричущі випадки сексуальних домагань"Попередньо сума угоди з Weinstein Co. оцінювалася в 500 млн доларів з урахуванням боргу в 225 млн доларів.

Скандал довкола продюсера Гарві Вайнштейна стався у жовтні 2017 року, коли більше сотні актрис і співробітниць компанії заявили про домагання з його боку. Згодом Вайнштейн був відсторонений від посади гендиректора Weinstein Co., виключений з Американської академії кіномистецтв і довічно виключений з Гільдії продюсерів США.