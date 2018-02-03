Харві Вайнштейна остаточно вигнали з Британської кіноакадемії
07:28, 03 лютого 2018Світ
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Раніше повідомлялося, що організація призупинила членство Вайнштейна.
REUTERS
Американського продюсера Харві Вайнштейна остаточно вигнали з Британської академії кіно і телевізійних мистецтв.
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Як повідомляє Deadline, раніше організація призупинила членство Вайнштейна, викритого в сексуальних домаганнях. Тоді BAFTA назвала дії продюсера абсолютно неприйнятним.
У Вайнштейна були тісні зв'язки з британськими кіностудіями, він регулярно продюсував і купував фільми з місцевими талантами.
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