Харві Вайнштейна остаточно вигнали з Британської кіноакадемії

07:28, 03 лютого 2018
Світ
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REUTERS

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Як повідомляє Deadline, раніше організація призупинила членство Вайнштейна, викритого в сексуальних домаганнях. Тоді BAFTA назвала дії продюсера абсолютно неприйнятним.

У Вайнштейна були тісні зв'язки з британськими кіностудіями, він регулярно продюсував і купував фільми з місцевими талантами.

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Теги: #Вайнштейна виключили гільдії