У сирійській Східній Гуті після пекельних обстрілів почалося гуманітарне перемир'я

За даними правозахисників, жертвами бомб та обстрілів лише за останні дні стали сотні мирних громадян.

У контрольованій повстанцями Східній Гуті біля сирійської столиці Дамаск у вівторок, 27 лютого, почалося денне гуманітарне перемир'я.

Про це повідомляють спостерігачі Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, передає DW.com. При цьому, за словами правозахисників, напередодні тривали нальоти авіації та обстріли.

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"Зараз у всіх районах Східнї Гути настала тиша", - цитує агенція dpa главу центру Рамі Абдель Рахмана. За місцевим часом припинення вогню триватиме від 9:00 до 14:00, додали в російському міністерстві оборони, яке ініціювало такий режим. У цей час діятиме гуманітарний коридор, яким цивільні зможуть залишити місцевість. Такі періоди перемир'я мають стати щоденними.

Раніше Берлін та Париж закликали Кремль чинити тиск на сирійського правителя Башара Асада, аби той припинив авіаудари та обстріли розташованого поблизу Дамаска анклаву Східна Гута. Цей підконтрольний опонентам Асада анклав останнім часом пережив інтенсивні бомбардування з боку сирійської та російської авіації.

За даними правозахисників, жертвами бомб та обстрілів лише за останні дні стали сотні мирних громадян. У анклаві, що з усіх боків оточений урядовими силами та їхніми союзниками, зокрема росіянами, в облозі перебувають до 400 тисяч людей.