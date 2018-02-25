У сирійському місті, яке бомблять сили Асада і Путіна, застосували хімічну зброю, загинула дитина - НКО

Як повідомили в некомерційній організації, серед постраждалих - чоловіки, жінки і діти. За даними організації, один із пацієнтів - дитина, яка померла.

У Східній Гуті сталася хімічна атака. Як повідомляє Сирійсько-американське медичне товариство - НКО, чиї співробітники працюють у Східній Гуті, - в одну з лікарень міста надійшли від 14 до 16 осіб із симптомами отруєння хімічною речовиною - по всій видимості, хлором.

Як повідомили Бі-бі-сі в НКО, серед постраждалих - чоловіки, жінки і діти. За даними організації, один із пацієнтів - дитина, яка померла.

Читайте такожЗа тиждень бомбардувань у сирійській Східній Гуті загинуло 500 мирних жителів - спостерігачіВ центрі моніторингу порушень прав людини, що базується в Британії, підтверджують, що в одну з лікарень Східної Гути надійшли пацієнти, яким важко дихати, однак підтвердити газову атаку там не можуть. Вони також підтверджують інформацію про загибель дитини.

Східна Гута піддається жорстоким бомбардуванням з боку сирійських ВПС за підтримки ВКС Росії.

Як заявили напередодні в Центрі моніторингу, за останній тиждень жертвами бомбардувань стали близько 500 мирних жителів, включаючи 121 дитини.

Східна Гута - одна з так званих зон деескалації, де діє режим припинення вогню. Про створення зон безпеки домовилися навесні минулого року сирійська влада і загони сирійської опозиції за посередництва Росії, Ірану та Туреччини.

Однак життя в анклаві не стало мирним. У листопаді бойові дії в цьому районі посилилися - після наступу бойовиків урядові війська піддали Гуту обстрілам і бомбардуванням, а в кінці лютого стали стягувати до анклаву елітні частини армії.