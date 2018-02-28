Зятю Трампа Джареду Кушнеру обмежили доступ до держтаємниці

Раніше зятя Трампа підозрювали у співпраці з російськими і китайськими компаніями і навіть у змові з Росією, проте сам він ці припущення відкидав.

Радник і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер втратив доступ до ряду секретних документів і щоденних брифінгів Білого дому, повідомляють американські ЗМІ.

Про це повідомляє "Російська служба ВВС". За даними видання Politico, рівень його допуску був знижений з "надсекретного" до "секретного". Аналогічні кроки були зроблені у відношенні багатьох інших співробітників Білого дому з найвищим рівнем допуску.

З моменту приходу в Білий дім він отримав тимчасовий допуск до секретної інформації, поки ФБР розглядало його заявку на отримання статусу постійного і можливості доступу до держтаємниць.

Президент США може дарувати Кушнеру постійний допуск, але сам Трамп напередодні відзначив, що це рішення в кінцевому підсумку буде приймати глава апарату Білого дому Джон Келлі.

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Представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що Кушнер продовжить грати важливу роль в адміністрації, незважаючи на рішення по обмеженню його допуску.

Адвокат Кушнера Эбб Лоуелл заявив, що "зниження рівня допуску не вплине на можливість Кушнера робити свою важливу роботу і виконувати завдання президента".

У той же час джерела Politico і New York Times повідомляють, що обмеження доступу до секретної інформації може вплинути на переговори, які веде зять президента.

Офіційно основним фронтом робіт зятя президента є питання Близького Сходу і Китаю. Раніше зятя Трампа підозрювали у співпраці з російськими і китайськими компаніями і навіть у змові з Росією, проте сам він ці припущення відкидав.

Як повідомляв УНІАН, Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, міг примушувати колишнього президентського радника з безпеки Майкла Флінна до контактів з Росією.