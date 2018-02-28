В Аргентині затримали росіянина з 4 кілограмами кокаїну

Наркотики були заховані в подвійному дні валізи затриманого.

В аеропорту столиці Аргентини Буенос-Айреса затриманий росіянин, у багажі якого виявлено чотири кілограми кокаїну.

Про це 28 лютого повідомила міністр безпеки Аргентини Патрісія Буллріч, передає "Радіо Свобода".

Наркотики були заховані в подвійному дні валізи затриманого. За неофіційними даними, 50-річний чоловік планував вилетіти до Франкфурта-на-Майні.

Служба безпеки аеропорту не виключає, що затриманий росіянин пов’язаний з контрабандистами, які хотіли перевезти майже 400 кілограмів кокаїну з Аргентини в Росію. За словами Буллріч, після появи інформації про «кокаїнову справу» в аеропорту посилили огляд речей і багажу.

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Минулого тижня стало відомо, що в грудні в школі при посольстві Росії в Аргентині знайшли 12 валіз з майже 400 кілограмами кокаїну. Вони були зареєстровані як дипломатичний багаж. Для встановлення осіб, причетних до наркотрафіку, кокаїн замінили на борошно і відправили в Москву. ЗМІ повідомляли, що для перевезення вантажу використовували літак спеціального льотного загону «Росія», на якому літає секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев. У відомстві цю інформацію назвали «фейком». Але поліція Аргентини підтвердила справжність знімків літака.

У так званій «кокаїновій справі» фігурують шість осіб – колишні співробітники посольства, колишній аргентинський поліцейський і ймовірний організатор поставок кокаїну Андрій Ковальчук, що живе в Берліні. Він оголошений в міжнародний розшук, решта фігурантів справи заарештовані.