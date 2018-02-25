Аргентинський кокаїн був доставлений до Москви на літаку голови Радбезу Росії

У Росії заявили, що кокаїн готував до відправки "співробітник технічного складу", у якого не було дипломатичного паспорта і права на формування дипломатичної пошти.

Росія оголосила в розшук громадянина під псевдонімом Містер К, який проживає у Берліні. Його підозрюють у причетності до спроби відправити з Аргентини в Росію – дипломатичною поштою – 400 кілограмів кокаїну. Аргентинське видання La Nation опублікувало кілька фотографій "містера" з заретушованим обличчям, зроблених, швидше за все, під час оперативного спостереження за ним." За даними британського видання Telegraph, Росія оголосила "містера" в розшук через Інтерпол.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Про кримінальне провадження про міжнародну торгівлю наркотиками, в якому фігурують російські дипломати, стало відомо 22 лютого. Розслідування почалося ще в грудні 2016 року, коли посол Росії в Аргентині Віктор Коронеллі повідомив поліцейським, що на території школи при посольстві виявлено 12 підозрілих сумок, позначених як надсилаються дипломатичною поштою, наголошується в публікації "Медіазони".

Деталі подальшої операції розповіла на прес-конференції міністр безпеки Аргентини Патрісія Буллрич. Коронеллі надав аргентинським агентам ключ від задньої двері школи, щоб ті змогли перевірити вміст сумок. У них було виявлено 389 кілограмів кокаїну. Його вартість у Росії могла досягати приблизно 50 мільйонів євро.

Упаковки з наркотиком були протягом години замінені на пакети з борошном, а самі сумки встановили GPS-приймачі, щоб відстежити, кому призначалася постачання. У грудні 2017 року борошно під виглядом кокаїну було доставлено до Росії дипломатичною поштою.

Того ж місяця секретар російської Ради безпеки Микола Патрушев приїхав в Аргентину, офіційно – щоб представити Росію на інавгурації президента Маурісіо Макрі. Telegraph пише, що у Патрушева була і секретна місія – він займався операцією із супроводу сумок з борошном до Росії. Telegraph не наводить джерела своєї інформації. Офіційних підтверджень їй поки що немає.

Після цього були затримані шість осіб. Видання Clarin публікує імена п'ятьох, у Росії затримали колишнього співробітника посольства в Аргентині Алі Абьянова, а також Володимира Калмикова і Иштимира Хуздамова. В Аргентині були затримані Близнюк і його знайомий Олександр Чикало. Вони керували фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En Latin America, Російські православні меценати в Латинській Америці).

Представник російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова у п'ятницю, 23 лютого, заявила, що мови про відправку кокаїну або борошна дипломатичною поштою не було. Вона стверджує, що кокаїн готував до відправки "співробітник технічного складу", у якого не було дипломатичного паспорта і права на формування дипломатичної пошти.