Кокаїн, знайдений в посольстві Росії в Аргентині, був сильно розбавлений - ЗМІ

У кожній з упаковок кокаїн був розбавлений левамізолом, який застосовується, наприклад, як протиглистовий засіб.

Кокаїн, який громадяни Росії закупили у аргентинських наркодилерів, був сильно розбавлений.

Про це повідомляє Коммерсантъ із посиланням на проведену національною жандармерією Аргентини експертизу.

За даними експертизи, проведеної працівником національної жандармерії Аргентини Санчесом Адаррагою, аргентинські наркодилери, у яких фігуранти "кокаїнової справи" придбали наркотики, обдурили їх, сильно розбавивши частину партії.

В результаті експертизи були обстежені всі 12 валіз, які були знайдені в школі при посольстві Росії в Буенос-Айресі. Кожна з валіз була закрита на кодовий замок із найпростішим шифром 000, йдеться в результатах експертизи. До багажу додавалася чорна сумка з перцем. За попередніми даними, вона могла використовуватися для того, щоб відбити запах наркотиків при перевірці вантажу.

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Експерт Адаррага встановив, що всього у валізах знаходилося 362 кг 174 г і 64 мг наркотику. У кожній з упаковок вага досліджуваної речовини виявилася нерівною - від 900 г до 1 кг й трохи більше.

Дослідження, проведене експертом, показало, що в кожній з упаковок кокаїн був розбавлений левамізолом, який застосовується, наприклад, як протиглистовий засіб.

При цьому концентрація чистого кокаїну в більшості упаковок становила 80-89%, що відповідає концентрації речовини при його продажу виробником великим оптовикам. Однак у частині упаковок нерозведеного наркотику виявилося трохи більше 70%. Близько 1 кг речовини, що дістався російським наркодилерам від їх аргентинських колег, лише нагадувало кокаїн. У ньому виявилося всього 3% чистого наркотику, при тому, що в роздріб кокаїн, за даними спецслужб, надходить у 20-30-відсотковій концентрації.

Як повідомляв УНІАН, про виявленні 12 валіз з кокаїном у будівлі школи на території російського посольства стало відомо в середині лютого. Майже 400 кг кокаїну призначалися для відправки до Росії. З території Аргентини контрабанду "супроводжували" російськомовний поліцейський Іван Близнюк і співробітник охорони аеропорту Олександр Чикало.