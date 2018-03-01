Клінтон: Трамп здає позиції у боротьбі з російською загрозою

"Як колишній держсекретар і американка я кажу: росіяни все ще йдуть", - написала Клінтон.

Колишня держсекретар США і екс-кандидат в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон написала в Twitter, що глава держави Дональд Трамп ігнорує загрози безпеки США, які надходять від Росії.

Читайте такожЗятю Трампа Джареду Кушнеру обмежили доступ до держтаємниціКоментуючи заяву глави американського кіберкомандування Майкла Роджерса про те, що американський лідер не наділив його новими повноваженнями по боротьбі з «російською загрозою», а вжиті заходи так і не змінили поведінку Росії, Клінтон зазначила, що Трамп не діє.

«Як колишній держсекретар і американка я кажу: росіяни все ще йдуть. Наші розвідники закликають Трампа до дії. Він буде продовжувати ігнорувати і здавати позиції або все ж захистить нашу країну?» — підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, розвідка США знайшла докази втручання Росії у вибори в 7 штатах.