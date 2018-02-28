Розвідка США знайшла докази втручання Росії у вибори в 7 штатах - ЗМІ

Звіт розвідки про масштабну схему росіян отримав ще Барак Обама на посаді президента.

Американська розвідка знайшла докази того, що підтримувані Росією агенти порушили роботу виборчих систем та вебсайтів у сімох штатах: Алясці, Аризоні, Каліфорнії, Іллінойсі, Техасі, Флориді та Вісконсіні.

Це було зроблено ще до виборів 2016 року, проте спецслужби не повідомили про це керівництву штатів, передає телеканал NBC News з посиланням на неназваних посадовців.

Президент Барак Обама в останні дні на посаді замовив звіт розвідки. За словами чиновників, системи в семи штатах були скомпрометовані різними способами, причому деякі порушення були більш серйозними, ніж інші, від входу на державні сайти до проникнення у фактичні бази даних реєстрації виборців.

Читайте також"Якщо знайдете мене ще живою": Настя Рибка готова розповісти про зв'язки Трампа з РФ

Хоча офіційні особи в Вашингтоні повідомили кільком із цих штатів під час виборів, що іноземні суб'єкти вивчали їхні системи, ніхто не сказав, що російський уряд стоїть за цим, заявили державні чиновники. Утім, усі чиновники на федеральному чи регіональному рівні заперечують, що результати голосування були якимось чином змінені через російське втручання.

Раніше повідомлялося, що давній партнер екс-керівника виборчого штабу Дональда Трампа - Рік Гейтс - у федеральному суді Вашингтона офіційно визнав себе винним у дачі неправдивих показань і злочинній змові у справі про можливе втручання Росії у вибори президента США.