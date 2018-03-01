У Нідерландах затримали підозрюваних у контрабанді 4,5 тонн кокаїну

Орієнтовна вартість вилученого наркотику становить близько 170 мільйонів євро.

Поліція Нідерландів затримала шістьох підозрюваних в контрабанді 4,5 тонн кокаїну з Колумбії.

Про це повідомляє NL Times. За даними поліції, бельгійські митники виявили велику партію наркотиків в порту Антверпена в минулі вихідні. Кокаїн був захований в банановій партії, яка прибула з Колумбії.

Влада ухвалила рішення винести кокаїн і відправити контейнер в місце призначення - нідерландське місто Осс. Там же місцеві поліцейські затримали підозрюваних, коли ті оглядали контейнер.

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Підозрювані - чотири чоловіка і дві жінки - були арештовані. Серед затриманих виявилися п'ять громадян Нідерландів і один виходець з Колумбії.

За оцінками поліції, орієнтовна вартість вилученого наркотику становить близько 170 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що в Аргентині затримали росіянина з 4 кілограмами кокаїну.