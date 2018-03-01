Жодної зустрічі: США висунули ультиматум Польщі через закон про Інститут нацпам’яті

Зустрічі на найвищому рівні були "заморожені" до вирішення польсько-ізраїльської суперечки.

Через суперечку Польщі з Ізраїлем американська адміністрація надіслала Варшаві сигнал, що польській владі не слід розраховувати на зустрічі ні з президентом Трампом, ні з віце-президентом Пенсом, доки кризу не буде вирішено.

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на Onet.pl. Пов’язані з польською дипломатією джерела газети зазначають, що "США висунули ультиматум", а зустрічі на найвищому рівні були "заморожені" до вирішення польсько-ізраїльської суперечки.

З травня Польща на місяць переймає головування у Раді Безпеки ООН. З цієї нагоди президент Анджей Дуда відвідає Нью-Йорк і Чикаго. Планується і візит до США прем’єра Моравецького. Польське МЗС передбачало, що це буде однією із найважливіших дипломатичних подій 2018 року.

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Водночас були докладені зусилля для організації зустрічі з президентом Трампом або віце-президентом Пенсом. Однак з моменту початку кризи у польсько-ізраїльських відносинах з Білого дому надійшов стриманий сигнал.

"У делікатний спосіб американці сказали нам, що з організацією зустрічей з найвищими керівниками США виникне проблема", - повідомило джерело.

На початку лютого президент Анджей Дуда здійснив кількаденний візит у Південну Корею у зв'язку з зимовими Олімпійськими іграми, де також перебував віце-президент США Майк Пенс. З польської сторони, за даними видання, були зроблені спроби організувати зустріч Дуди та Пенса, але вона так і не відбулася.

Канцелярія польського президента поки що не надала коментар виданню щодо цієї інформації.

Як відомо, закон про Інститут національної пам’яті набирає чинності сьогодні, 1 березня.