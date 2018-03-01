У Польщі набув чинності скандальний закон про заборону "бандерівської ідеології"

Ухвалення цього закону викликало занепокоєння з боку України, США, Ізраїлю.

У Польщі 1 березня набув чинності закон про Інститут національної пам’яті.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Цей документ передбачає кримінальне переслідування тих, хто приписуватиме полякам злочини нацистів, зокрема вживатиме словосполучення «польські табори смерті», а також тих, хто заперечуватиме «злочини українських націоналістів», скоєні щодо громадян Польщі в період 1925–1950 років.

Ухвалення цього закону викликало занепокоєння з боку України, США, Ізраїлю. Проте президент Польщі Анджей Дуда 6 лютого підписав зміни до закону про Інститут національної пам’яті.

Читайте такожПольський закон про "бандеризм" писали проросійські історики та коментатор кремлівських ЗМІ - Rzeczpospolita

Президент України Петро Порошенко заявив, що закон «не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Польщею та Україною», і що «історична правда вимагає відвертої розмови і діалогу, а не заборон».

У Держдепартаменті США заявили, що польський закон про Інститут національної пам’яті «може підірвати свободу слова та академічний дискурс». Також у департаменті зауважили, що потрібно «бути обережними, щоб не перешкоджати обговоренню і коментуванню Голокосту». Ця частина законодавчих змін у Польщі також обурила Ізраїль, де закон назвали «необґрунтованим».